Грам едва не повторил «рекорд» Марлона

В матче с «Зарей» (0:0) защитник «Шахтера» Алаа Грам покинул поле уже на 17-й минуте встречи, получив к тому времени две желтые карточки. Тем самым тунисец едва не повторил «рекорд» бразильца Марлона, который в августе 2021 года отправился в раздевалку на 16-й минуте поединка оранжево-черных с «Минаем».

К слову, в истории чемпионатов Украины быстрее этих двух игроков «Шахтера» зарабатывали два «горчичника» только два легионера – камерунец Эрнест Сианкам и белорус Павел Кирильчик.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления легионеров за две желтые карточки в чемпионатах Украины