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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 23:36 | Обновлено 09 мая 2025, 23:37
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0

Грам едва не повторил «рекорд» Марлона

Тунисец заработал вторую желтую карточку уже на 17-й минуте матча с «Зарей»

09 мая 2025, 23:36 | Обновлено 09 мая 2025, 23:37
92
0
Грам едва не повторил «рекорд» Марлона
Getty Images/Global Images Ukraine. Алаа Грам

В матче с «Зарей» (0:0) защитник «Шахтера» Алаа Грам покинул поле уже на 17-й минуте встречи, получив к тому времени две желтые карточки. Тем самым тунисец едва не повторил «рекорд» бразильца Марлона, который в августе 2021 года отправился в раздевалку на 16-й минуте поединка оранжево-черных с «Минаем».

К слову, в истории чемпионатов Украины быстрее этих двух игроков «Шахтера» зарабатывали два «горчичника» только два легионера – камерунец Эрнест Сианкам и белорус Павел Кирильчик.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления легионеров за две желтые карточки в чемпионатах Украины

Минута

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

10’

Эрнест СИАНКАМ

Волынь

12.07.2003

Динамо

1:5 (г)

14‘

Павел КИРИЛЬЧИК

Черноморец

22.04.2006

Кривбасс

0:1 (г)

16’

МАРЛОН

Шахтер

29.08.2021

Минай

1:1 (г)

17‘

Майкл ОДИБЕ

Арсенал

27.11.2011

Черноморец

0:1 (г)

17’

Алаа ГРАМ

Шахтер

09.05.2025

Заря

0:0 (г)

19’

Денис КОВБА

Звезда

22.05.1999

Николаев

2:2 (г)

19’

Пабло АЛЬВАРЕС

Карпаты

02.05.2025

Левый берег

3:2 (г)

20’

Джаба КАНКАВА

Днепр

05.05.2007

Динамо

0:2 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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