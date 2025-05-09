Грам едва не повторил «рекорд» Марлона
Тунисец заработал вторую желтую карточку уже на 17-й минуте матча с «Зарей»
В матче с «Зарей» (0:0) защитник «Шахтера» Алаа Грам покинул поле уже на 17-й минуте встречи, получив к тому времени две желтые карточки. Тем самым тунисец едва не повторил «рекорд» бразильца Марлона, который в августе 2021 года отправился в раздевалку на 16-й минуте поединка оранжево-черных с «Минаем».
К слову, в истории чемпионатов Украины быстрее этих двух игроков «Шахтера» зарабатывали два «горчичника» только два легионера – камерунец Эрнест Сианкам и белорус Павел Кирильчик.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние удаления легионеров за две желтые карточки в чемпионатах Украины
|
Минута
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
10’
|
Эрнест СИАНКАМ
|
Волынь
|
12.07.2003
|
Динамо
|
1:5 (г)
|
14‘
|
Павел КИРИЛЬЧИК
|
Черноморец
|
22.04.2006
|
Кривбасс
|
0:1 (г)
|
16’
|
МАРЛОН
|
Шахтер
|
29.08.2021
|
Минай
|
1:1 (г)
|
17‘
|
Майкл ОДИБЕ
|
Арсенал
|
27.11.2011
|
Черноморец
|
0:1 (г)
|
17’
|
Алаа ГРАМ
|
Шахтер
|
09.05.2025
|
Заря
|
0:0 (г)
|
19’
|
Денис КОВБА
|
Звезда
|
22.05.1999
|
Николаев
|
2:2 (г)
|
19’
|
Пабло АЛЬВАРЕС
|
Карпаты
|
02.05.2025
|
Левый берег
|
3:2 (г)
|
20’
|
Джаба КАНКАВА
|
Днепр
|
05.05.2007
|
Динамо
|
0:2 (г)
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