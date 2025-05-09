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09 мая 2025, 23:14 |
873
0

ФОТО. Бывшая Икарди засветила грудь. Откровенные кадры

Ванда Нара поразила сеть дерзким образом

09 мая 2025, 23:14 |
873
0
ФОТО. Бывшая Икарди засветила грудь. Откровенные кадры
Instagram. Ванда Нара

Ванда Нара, бывшая жена и агент нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, вновь привлекла внимание благодаря откровенным фото в Instagram.

Аргентинская модель предстала в стильном образе без бюстгальтера, вызвав бурную реакцию у более чем 17 миллионов подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее Ванда завершила десятилетний брак с Икарди, от которого у неё две дочери.

Также она воспитывает трёх сыновей от первого брака.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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