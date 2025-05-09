ФОТО. Бывшая Икарди засветила грудь. Откровенные кадры

Ванда Нара, бывшая жена и агент нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, вновь привлекла внимание благодаря откровенным фото в Instagram.

Аргентинская модель предстала в стильном образе без бюстгальтера, вызвав бурную реакцию у более чем 17 миллионов подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее Ванда завершила десятилетний брак с Икарди, от которого у неё две дочери.

Также она воспитывает трёх сыновей от первого брака.