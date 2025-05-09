Другие новости09 мая 2025, 23:14 |
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ФОТО. Бывшая Икарди засветила грудь. Откровенные кадры
Ванда Нара поразила сеть дерзким образом
09 мая 2025, 23:14 |
873
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Ванда Нара, бывшая жена и агент нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, вновь привлекла внимание благодаря откровенным фото в Instagram.
Аргентинская модель предстала в стильном образе без бюстгальтера, вызвав бурную реакцию у более чем 17 миллионов подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ранее Ванда завершила десятилетний брак с Икарди, от которого у неё две дочери.
Также она воспитывает трёх сыновей от первого брака.
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