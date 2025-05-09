ФОТО. Футболистка впечатлила фанатов новыми снимками в короткой юбке

Швейцарская футболистка Элени Риттман, выступающая за клуб «Рапперсвиль-Йона», продолжает активно привлекать внимание в социальных сетях.

Её Instagram, на который подписаны около 200 тысяч человек, регулярно обновляется яркими публикациями.

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Недавно Риттман разместила серию снимков в короткой юбке и свитере, что вызвало широкий отклик среди подписчиков.

Свою футбольную карьеру она начала в детстве в клубе FC Walenstadt, сначала играя на позиции вратаря, позже перейдя в защиту.