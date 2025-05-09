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09 мая 2025, 22:46 | Обновлено 09 мая 2025, 23:37
1232
3

ФОТО. Футболистка впечатлила фанатов новыми снимками в короткой юбке

Элени Риттман поразила своим внешним видом в соцсетях

09 мая 2025, 22:46 | Обновлено 09 мая 2025, 23:37
1232
3
ФОТО. Футболистка впечатлила фанатов новыми снимками в короткой юбке
Instagram. Элени Риттман

Швейцарская футболистка Элени Риттман, выступающая за клуб «Рапперсвиль-Йона», продолжает активно привлекать внимание в социальных сетях.

Её Instagram, на который подписаны около 200 тысяч человек, регулярно обновляется яркими публикациями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно Риттман разместила серию снимков в короткой юбке и свитере, что вызвало широкий отклик среди подписчиков.

Свою футбольную карьеру она начала в детстве в клубе FC Walenstadt, сначала играя на позиции вратаря, позже перейдя в защиту.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Милчел Авек
Автор, в чем шок то, хоть объясни.
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India Life
Я думал там будет член под юбкой, но нет
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