Ман Сити начал переговоры по беку Фламенго, за которого просят 45 млн евро

Английский «Манчестер Сити» всерьез интересуется услугами 21-летнего правого фулбека «Фламенго» Уэсли Франсы.

По информации журналиста Николы Скиры, «горожане» уже начали переговоры со «стервятниками» по поводу трансфера Уэсли.

На текущий момент известно, что бразильский клуб будет требовать за своего футболиста не менее 45 миллионов евро.

Уэсли Франса является воспитанником «Фламенго», а в нынешнем году дебютировал в национальной сборной Бразилии, на счету в которой у него уже 2 матча.