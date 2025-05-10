Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити начал переговоры по беку Фламенго, за которого просят 45 млн евро
Англия
10 мая 2025, 16:10 |
184
0

Ман Сити начал переговоры по беку Фламенго, за которого просят 45 млн евро

«Горожане» хотят видеть в своих рядах Уэсли Франсу

10 мая 2025, 16:10 |
184
0
Ман Сити начал переговоры по беку Фламенго, за которого просят 45 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Франса (слева)

Английский «Манчестер Сити» всерьез интересуется услугами 21-летнего правого фулбека «Фламенго» Уэсли Франсы.

По информации журналиста Николы Скиры, «горожане» уже начали переговоры со «стервятниками» по поводу трансфера Уэсли.

На текущий момент известно, что бразильский клуб будет требовать за своего футболиста не менее 45 миллионов евро.

Уэсли Франса является воспитанником «Фламенго», а в нынешнем году дебютировал в национальной сборной Бразилии, на счету в которой у него уже 2 матча.

По теме:
Нападающий Реала хочет покинуть клуб летом. Все зависит от Алонсо
Они вернутся из аренды. Стало известно, кому Динамо даст шанс на сборах
Легионер Александрии не хочет продлевать контракт с клубом
Фламенго Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ипсвич Таун – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 10 мая 2025, 15:35 0
Ипсвич Таун – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ипсвич Таун – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 10 мая в 17:00 по Киеву

День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
Футбол | 10 мая 2025, 06:23 4
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером

Киевской команде для чемпионства достаточно набрать 4 очка в двух матчах

Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве
Футбол | 10.05.2025, 14:57
Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве
Последний шанс на выживание. Черноморец обыграл Ворсклу в Полтаве
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Футбол | 09.05.2025, 16:39
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Футбол | 09.05.2025, 17:04
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хави назвал 4 футболистов, игру которых любит смотреть
Хави назвал 4 футболистов, игру которых любит смотреть
08.05.2025, 19:30 1
Футбол
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 09:05 7
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 8
Бокс
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
09.05.2025, 03:48 4
Футбол
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
08.05.2025, 19:52 84
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
09.05.2025, 09:22 3
Бокс
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
10.05.2025, 08:10 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем