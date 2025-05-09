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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 22:22 | Обновлено 09 мая 2025, 22:24
552
0

Пушич оценил игру молодых талантов Шахтера и предстоящий финал Кубка

Тренер высказался о Фарине и Цуканове, а также травмированных игроках

09 мая 2025, 22:22 | Обновлено 09 мая 2025, 22:24
552
0
Пушич оценил игру молодых талантов Шахтера и предстоящий финал Кубка
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник Шахтера Марино Пушич прокомментировал ничью 0:0 в матче УПЛ против Зари, а также ситуацию с травмированными и игру молодых Марьяна Фарины и Виктора Цуканова.

«Сыграли отличный матч, провели достойную игру, учитывая, что мы играли в меньшинстве почти весь матч против серьезного соперника. И я был впечатлен и доволен тем, что я увидел. Цуканов и Фарина? Мне нравится работать с молодыми игроками, это философия клуба. Академия существует не просто так, и молодые должны конкурировать».

«Виктор Цуканов был постоянно с первой командой, был на тренировках и заслужил свой шанс. И показал, что заслужил его не просто так».

«Участие Ризныка и Матвиенко в финале Кубка Украины? Честно говоря, я не знаю. У них повреждения, и мы пока не знаем, когда точно они вернутся. Будем знать через пару дней. Давление на тренера? В такой команде, как Шахтер, очень тонкая линия между успехом и неудачей, и в сезоне было много матчей, где мы заслужили победить», – сказал Пушич.

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Марьян Фарина Виктор Цуканов Шахтер Донецк Заря Луганск Заря - Шахтер Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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