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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 20:35 |
353
0

Имад АШУР: «Могли и на победу замахнуться в матче с Динамо»

Тренер считает, что команда наиграла на три очка

09 мая 2025, 20:35 |
353
0
Имад АШУР: «Могли и на победу замахнуться в матче с Динамо»
ФК Полесье. Имад Ашур

Наставник Полесья Имад Ашур оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против Динамо. Тренер считает, что житомирская команда могла победить киевлян.

«Учитывая ход матча, можно было замахнуться и на большее. Создавали моменты, но не хватало финального удара. Такая тенденция у нас почти во всех матчах. Ребята молодцы, боролись за все мячи, были агрессивными. Во втором тайме отдали немного инициативу, но делали все, чтобы противостоять Динамо. Такие эмоции, что могли и победить».

«Крушинский – слева в обороне? Он там сыграл еще в прошлом матче. Это такое важное для нас решение. Он провел матч с Динамо намного лучше на этой позиции, чем в прошлой встрече. Это на пользу игроку, его универсализм. Помогает и себе, и команде».

«Ротация вратарей? У нас есть конкуренция, и это хорошо. До последнего решаем, кто сыграет. Сегодня выбрали Волынца, и мы рады, что он справился», – сказал Ашур.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо Имад Ашур
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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