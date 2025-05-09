Имад АШУР: «Могли и на победу замахнуться в матче с Динамо»

Наставник Полесья Имад Ашур оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против Динамо. Тренер считает, что житомирская команда могла победить киевлян.

«Учитывая ход матча, можно было замахнуться и на большее. Создавали моменты, но не хватало финального удара. Такая тенденция у нас почти во всех матчах. Ребята молодцы, боролись за все мячи, были агрессивными. Во втором тайме отдали немного инициативу, но делали все, чтобы противостоять Динамо. Такие эмоции, что могли и победить».

«Крушинский – слева в обороне? Он там сыграл еще в прошлом матче. Это такое важное для нас решение. Он провел матч с Динамо намного лучше на этой позиции, чем в прошлой встрече. Это на пользу игроку, его универсализм. Помогает и себе, и команде».

«Ротация вратарей? У нас есть конкуренция, и это хорошо. До последнего решаем, кто сыграет. Сегодня выбрали Волынца, и мы рады, что он справился», – сказал Ашур.