В Бразилии в автомобиль голкипера Фламенго осуществили четыре выстрела

29-летний голкипер бразильского «Фламенго» Агустин Росси стал жертвой нападения вооруженных людей.

Об этом информируют бразильские СМИ.

Известно, что Росси возвращался вместе с одноклубниками домой после матча с «Сентраль Кордобой» (1:1). По дороге в автомобиль футболиста начали стрелять.

Сообщается, что автомобиль марки BYD у голкипера «Фламенго» бронированный, а выстрелы совершили воры, которые пытались ограбить футболиста.

Местная полиция пытается установить лиц, которые стреляли по автомобилю.