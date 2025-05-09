В Бразилии в автомобиль голкипера Фламенго осуществили четыре выстрела
Агустин Росси вместе с одноклубниками возвращался из матча домой
29-летний голкипер бразильского «Фламенго» Агустин Росси стал жертвой нападения вооруженных людей.
Об этом информируют бразильские СМИ.
Известно, что Росси возвращался вместе с одноклубниками домой после матча с «Сентраль Кордобой» (1:1). По дороге в автомобиль футболиста начали стрелять.
Сообщается, что автомобиль марки BYD у голкипера «Фламенго» бронированный, а выстрелы совершили воры, которые пытались ограбить футболиста.
Местная полиция пытается установить лиц, которые стреляли по автомобилю.
Imagens de como ficou o carro do goleiro do Flamengo Agustín Rossi. Um BYD blindado, que foi alvejado por 4 tiros na Linha Amarela, altura de Bonsucesso-RJ. @ColunadoFla pic.twitter.com/Ene6Kot051— Mônica Alves (@monicaalvesfs) May 8, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипера хочет подписать «Атлетико» Мадрид
Бразилец назвал главных фаворитов