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Бразилия
09 мая 2025, 18:28 | Обновлено 09 мая 2025, 19:15
239
1

В Бразилии в автомобиль голкипера Фламенго осуществили четыре выстрела

Агустин Росси вместе с одноклубниками возвращался из матча домой

09 мая 2025, 18:28 | Обновлено 09 мая 2025, 19:15
239
1
В Бразилии в автомобиль голкипера Фламенго осуществили четыре выстрела
Transfermrkt. Агустин Росси

29-летний голкипер бразильского «Фламенго» Агустин Росси стал жертвой нападения вооруженных людей.

Об этом информируют бразильские СМИ.

Известно, что Росси возвращался вместе с одноклубниками домой после матча с «Сентраль Кордобой» (1:1). По дороге в автомобиль футболиста начали стрелять.

Сообщается, что автомобиль марки BYD у голкипера «Фламенго» бронированный, а выстрелы совершили воры, которые пытались ограбить футболиста.

Местная полиция пытается установить лиц, которые стреляли по автомобилю.

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Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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Leon LeGa
Вот такая безопасная страна, где у футболистов бронированные авто!
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Теннис
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