Александрия близка к серебру УПЛ. Когда Шахтер последний раз был третьим?

Шахтер в матче чемпионата Украины сыграл вничью с Зарей и серьезно ухудшил свои шансы закончить сезон УПЛ хотя бы на втором месте – ранее команда Марино Пушича потеряла математические шансы догнать лидера Динамо.

Шахтер отстает от второй Александрии на 5 очков. В воскресенье команда Руслана Ротаня сыграет с Карпатами, а победа в этой встрече гарантирует отрыв от конкурента в восемь очков за два тура до конца и минимум серебро (Александрия отстает от Динамо на 4 очка).

Это будет означать, что Шахтер впервые с сезона 1995/96 закончит чемпионат Украины ниже второй позиции.