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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 17:35 | Обновлено 09 мая 2025, 17:36
660
2

Александрия близка к серебру УПЛ. Когда Шахтер последний раз был третьим?

Команда Пушича сохраняет минимальные шансы завоевать хотя бы серебро

09 мая 2025, 17:35 | Обновлено 09 мая 2025, 17:36
660
2
Александрия близка к серебру УПЛ. Когда Шахтер последний раз был третьим?
ФК Шахтер

Шахтер в матче чемпионата Украины сыграл вничью с Зарей и серьезно ухудшил свои шансы закончить сезон УПЛ хотя бы на втором месте – ранее команда Марино Пушича потеряла математические шансы догнать лидера Динамо.

Шахтер отстает от второй Александрии на 5 очков. В воскресенье команда Руслана Ротаня сыграет с Карпатами, а победа в этой встрече гарантирует отрыв от конкурента в восемь очков за два тура до конца и минимум серебро (Александрия отстает от Динамо на 4 очка).

Это будет означать, что Шахтер впервые с сезона 1995/96 закончит чемпионат Украины ниже второй позиции.

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Александрия Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Микола Унгурян
ну та вперше за 30 років то не біда.
Біда в тому що гри немає, хіба що новий тренер зможе змінити ситуацію, а цього дроворуба давно треба було гнати
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SHN
Русик днепровский решил напомнить кротам их место
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