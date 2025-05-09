Александрия близка к серебру УПЛ. Когда Шахтер последний раз был третьим?
Команда Пушича сохраняет минимальные шансы завоевать хотя бы серебро
Шахтер в матче чемпионата Украины сыграл вничью с Зарей и серьезно ухудшил свои шансы закончить сезон УПЛ хотя бы на втором месте – ранее команда Марино Пушича потеряла математические шансы догнать лидера Динамо.
Шахтер отстает от второй Александрии на 5 очков. В воскресенье команда Руслана Ротаня сыграет с Карпатами, а победа в этой встрече гарантирует отрыв от конкурента в восемь очков за два тура до конца и минимум серебро (Александрия отстает от Динамо на 4 очка).
Это будет означать, что Шахтер впервые с сезона 1995/96 закончит чемпионат Украины ниже второй позиции.
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