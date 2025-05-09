Перед выездом на турнир в Канаду сборная Украины соберется в Варшаве

В начале июня национальная сборная Украины по футболу примет участие в международном турнире в Канаде.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Сергея Реброва, выступающие за отечественные клубы, и легионеры соберутся 2 июня в Варшаве, откуда и возьмут курс на Торонто.

По информации нашего источника, именно в этом городе пройдет краткосрочный этап подготовки, а уже 7 июня украинцы будут выяснять отношения с хозяевами соревнования – канадцами.

На 10 июня запланирован второй поединок в рамках турнира Canadian Shield – с Новой Зеландией.

Начало этих матчей, соответственно, в 21:30 и 23:00 по киевскому времени.