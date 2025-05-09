Перед выездом на турнир в Канаду сборная Украины соберется в Варшаве
В начале июня сине-желтые сыграют два контрольных матча.
В начале июня национальная сборная Украины по футболу примет участие в международном турнире в Канаде.
Как стало известно Sport.ua, подопечные Сергея Реброва, выступающие за отечественные клубы, и легионеры соберутся 2 июня в Варшаве, откуда и возьмут курс на Торонто.
По информации нашего источника, именно в этом городе пройдет краткосрочный этап подготовки, а уже 7 июня украинцы будут выяснять отношения с хозяевами соревнования – канадцами.
На 10 июня запланирован второй поединок в рамках турнира Canadian Shield – с Новой Зеландией.
Начало этих матчей, соответственно, в 21:30 и 23:00 по киевскому времени.
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