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Чемпионат мира
09 мая 2025, 17:19 | Обновлено 09 мая 2025, 17:30
423
0

Перед выездом на турнир в Канаду сборная Украины соберется в Варшаве

В начале июня сине-желтые сыграют два контрольных матча.

09 мая 2025, 17:19 | Обновлено 09 мая 2025, 17:30
423
0
Перед выездом на турнир в Канаду сборная Украины соберется в Варшаве
Getty Images/Global Images Ukraine

В начале июня национальная сборная Украины по футболу примет участие в международном турнире в Канаде.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Сергея Реброва, выступающие за отечественные клубы, и легионеры соберутся 2 июня в Варшаве, откуда и возьмут курс на Торонто.

По информации нашего источника, именно в этом городе пройдет краткосрочный этап подготовки, а уже 7 июня украинцы будут выяснять отношения с хозяевами соревнования – канадцами.

На 10 июня запланирован второй поединок в рамках турнира Canadian Shield – с Новой Зеландией.

Начало этих матчей, соответственно, в 21:30 и 23:00 по киевскому времени.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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