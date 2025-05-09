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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 17:00 | Обновлено 09 мая 2025, 17:20
1777
2

Матч тура. Стали известны стартовые составы Полесья и Динамо

Матч 28-го тура чемпионата Украины состоится 9 мая в 18:00

09 мая 2025, 17:00 | Обновлено 09 мая 2025, 17:20
1777
2
Матч тура. Стали известны стартовые составы Полесья и Динамо
стадион Полесье

В пятницу, 9 мая, в 18:00 состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

«Полесье» сейчас занимает пятую строчку с активом в 43 очка. Киевское «Динамо» единоличный лидер чемпионата с 67 зачетными баллами.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами команд.

Полесье: Волынец, Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Бристрич, Назаренко, Батиста

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Михайленко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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