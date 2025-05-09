Матч тура. Стали известны стартовые составы Полесья и Динамо

В пятницу, 9 мая, в 18:00 состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

«Полесье» сейчас занимает пятую строчку с активом в 43 очка. Киевское «Динамо» единоличный лидер чемпионата с 67 зачетными баллами.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами команд.

Полесье: Волынец, Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко, Андриевский, Гуцуляк, Бристрич, Назаренко, Батиста

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Михайленко.