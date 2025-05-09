Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Испания
09 мая 2025, 17:04 | Обновлено 09 мая 2025, 17:05
2447
0

Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны

Однако испанец понимает, что трансфер Педри невозможен

09 мая 2025, 17:04 | Обновлено 09 мая 2025, 17:05
2447
0
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В пятницу, 9 мая 2025 года, авторитетное испанское издание Marca объявило, что Хаби Алонсо станет новым главным тренером мадридского «Реала».

По информации издания Defensa Central, во время разговора с руководство королевского клуба специалист выразил заинтересованность в подписании испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Педри, но при этом Хаби четко понимает, что этот трансфер является абсолютно невозможным.

В сезоне 2024/25 Педри провел 55 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

По теме:
Гвардиола отреагировал на уход Алонсо из Байера. Коуч возглавит Реал
Хаби Алонсо объяснил решение уйти из Байера и обратился к фанатам
ОФИЦИАЛЬНО. Байер объявил судьбу Алонсо после сезона 2024/25
Педри Хаби Алонсо Реал Мадрид Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Футбол | 09 мая 2025, 02:30 1
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко

Дэвид Орнштейн рассказал о будущем игрока сборной Украины

Перед выездом на турнир в Канаду сборная Украины соберется в Варшаве
Футбол | 09 мая 2025, 17:19 0
Перед выездом на турнир в Канаду сборная Украины соберется в Варшаве
Перед выездом на турнир в Канаду сборная Украины соберется в Варшаве

В начале июня сине-желтые сыграют два контрольных матча.

Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Футбол | 09.05.2025, 03:11
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Так кто играл в меньшинстве? Заря и Шахтер голов не забивали
Футбол | 09.05.2025, 17:25
Так кто играл в меньшинстве? Заря и Шахтер голов не забивали
Так кто играл в меньшинстве? Заря и Шахтер голов не забивали
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Бокс | 09.05.2025, 08:13
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
07.05.2025, 20:17 3
Футбол
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
09.05.2025, 07:41 7
Футбол
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
07.05.2025, 22:01 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
09.05.2025, 12:50 2
Хоккей
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
07.05.2025, 23:33 13
Бокс
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
08.05.2025, 12:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем