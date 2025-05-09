Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны

В пятницу, 9 мая 2025 года, авторитетное испанское издание Marca объявило, что Хаби Алонсо станет новым главным тренером мадридского «Реала».

По информации издания Defensa Central, во время разговора с руководство королевского клуба специалист выразил заинтересованность в подписании испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Педри, но при этом Хаби четко понимает, что этот трансфер является абсолютно невозможным.

В сезоне 2024/25 Педри провел 55 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.