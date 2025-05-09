Другие новости09 мая 2025, 16:04 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
09 мая 2025, 16:04 |
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В пятницу, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Полесье – Динамо
21:3 Вольфсбург – Хоффенхайм
21:45 Милан – Болонья
22:00 Лас-Пальмас – Райо Вальекано
ТЕННИС
16:30 Марта Костюк – Дарья Касаткина
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