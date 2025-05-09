СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая

В пятницу, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Полесье – Динамо

4.80 – 3.55 – 1.85

21:3 Вольфсбург – Хоффенхайм

2.41 – 3.83 – 2.95

21:45 Милан – Болонья

2.42 – 3.48 – 3.17

22:00 Лас-Пальмас – Райо Вальекано

2.51 – 3.42 – 3.08

ТЕННИС

16:30 Марта Костюк – Дарья Касаткина

1.55 – 2.47