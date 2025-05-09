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09 мая 2025, 16:04 |
19
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

09 мая 2025, 16:04 |
19
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

В пятницу, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Полесье – Динамо

Ggbet 4.80 – 3.55 – 1.85

21:3 Вольфсбург – Хоффенхайм

Ggbet 2.41 – 3.83 – 2.95

21:45 Милан – Болонья

Ggbet 2.42 – 3.48 – 3.17

22:00 Лас-Пальмас – Райо Вальекано

Ggbet 2.51 – 3.42 – 3.08

ТЕННИС

16:30 Марта Костюк – Дарья Касаткина

Ggbet 1.55 – 2.47

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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