ВИДЕО. Легионер подвел. Шахтер остался в меньшинстве в начале игры с Зарей
Алаа Грам получил 2 желтые карточки за 17 минут матча
В пятницу, 9 мая, проходит матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Заря» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве.
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На 17-й минуте поединка «горняки» остались в меньшинстве. Дело в том, что тунисский центральный защитник Алаа Грам получил вторую желтую карточку (первая произошла еще на 11-й минуте), которая автоматически превратилась в удаление.
ВИДЕО. Легионер подвел. Шахтер остался в меньшинстве в начале игры с Зарей
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