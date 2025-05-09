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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 15:52 | Обновлено 09 мая 2025, 15:59
790
0

ВИДЕО. Легионер подвел. Шахтер остался в меньшинстве в начале игры с Зарей

Алаа Грам получил 2 желтые карточки за 17 минут матча

09 мая 2025, 15:52 | Обновлено 09 мая 2025, 15:59
790
0
ВИДЕО. Легионер подвел. Шахтер остался в меньшинстве в начале игры с Зарей
ФК Шахтер. Алаа Грам

В пятницу, 9 мая, проходит матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Заря» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте поединка «горняки» остались в меньшинстве. Дело в том, что тунисский центральный защитник Алаа Грам получил вторую желтую карточку (первая произошла еще на 11-й минуте), которая автоматически превратилась в удаление.

ВИДЕО. Легионер подвел. Шахтер остался в меньшинстве в начале игры с Зарей

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Алаа Грам чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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