Стало известно, где украинцы примут французов в отборе в ЧМ

Национальная сборная Украины по футболу в этом году еще должна сыграть восемь матчей.

Июньское участие в международном турнире в канадском Торонто рулевой Сергей Ребров рассматривает как этап подготовки к отборочным поединкам чемпионата мира, которые состоятся осенью.

Как стало известно Sport.ua, в стартовом матче, который состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени, украинцы будут принимать французов в Польше.

По информации нашего источника, на его проведение претендуют несколько городов соседней страны. В конце следующей недели определится, какому из них отдадут предпочтение.

В первом месяце осени украинская сборная проведет еще один поединок: 9 сентября в гостях с Азербайджаном.