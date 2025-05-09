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Чемпионат мира
09 мая 2025, 15:02 |
1703
1

Стало известно, где украинцы примут французов в отборе в ЧМ

Сергей Ребров предпочитает соседнюю страну

09 мая 2025, 15:02 |
1703
1
Стало известно, где украинцы примут французов в отборе в ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная сборная Украины по футболу в этом году еще должна сыграть восемь матчей.

Июньское участие в международном турнире в канадском Торонто рулевой Сергей Ребров рассматривает как этап подготовки к отборочным поединкам чемпионата мира, которые состоятся осенью.

Как стало известно Sport.ua, в стартовом матче, который состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени, украинцы будут принимать французов в Польше.

По информации нашего источника, на его проведение претендуют несколько городов соседней страны. В конце следующей недели определится, какому из них отдадут предпочтение.

В первом месяце осени украинская сборная проведет еще один поединок: 9 сентября в гостях с Азербайджаном.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу инсайд Польша
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Макс Максов
А чому не в Іспанії?)
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