ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт продлил контракт с ветераном команды

Представитель Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт официально подписал новый контракт с 35-летним защитником Тимоти Чендлером.

По информации клуба, стороны продлили сотрудничество еще на год – до конца сезона-2025/26.

Тимоти дошел до основной команды «Айнтрахт» через юношескую академию клуба. Защитник выступает за «орлов» более десяти лет, поскольку его дебют за коллектив состоялся в 2014 году.

На счету Чендлера 198 матчей за «Айнтрахт», в который ему удалось забить десять мячей и оформить 17 результативных передач.