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Германия
09 мая 2025, 14:41 | Обновлено 09 мая 2025, 14:42
242
0

ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт продлил контракт с ветераном команды

35-летний Тимоти Чендлер стал талисманом для коллектива

09 мая 2025, 14:41 | Обновлено 09 мая 2025, 14:42
242
0
ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт продлил контракт с ветераном команды
IMAGO. Тимоти Чендлер

Представитель Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт официально подписал новый контракт с 35-летним защитником Тимоти Чендлером.

По информации клуба, стороны продлили сотрудничество еще на год – до конца сезона-2025/26.

Тимоти дошел до основной команды «Айнтрахт» через юношескую академию клуба. Защитник выступает за «орлов» более десяти лет, поскольку его дебют за коллектив состоялся в 2014 году.

На счету Чендлера 198 матчей за «Айнтрахт», в который ему удалось забить десять мячей и оформить 17 результативных передач.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта Айнтрахт Франкфурт
Андрей Витренко Источник: ФК Айнтрахт
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