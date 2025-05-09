ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт продлил контракт с ветераном команды
35-летний Тимоти Чендлер стал талисманом для коллектива
Представитель Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт официально подписал новый контракт с 35-летним защитником Тимоти Чендлером.
По информации клуба, стороны продлили сотрудничество еще на год – до конца сезона-2025/26.
Тимоти дошел до основной команды «Айнтрахт» через юношескую академию клуба. Защитник выступает за «орлов» более десяти лет, поскольку его дебют за коллектив состоялся в 2014 году.
На счету Чендлера 198 матчей за «Айнтрахт», в который ему удалось забить десять мячей и оформить 17 результативных передач.
Timothy Chandler 𝐛𝐥𝐞𝐢𝐛𝐭 𝐛𝐢𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔! 🦅♥️— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 8, 2025
Unser Eigengewächs hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert.#SGE | #Chandler2026
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