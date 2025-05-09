Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/32 финала украинка сыграет против Дарьи Касаткиной (WTA 15), которая выступает под флагом Австралии. Поединок состоится четвертым запуском на корте №2 после игры Умбер – Муте. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Касаткиной.

Победительницы противостояния в третьем раунде поборется либо против Лейлы Фернандес, либо против Антонии Ружич.

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