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  4. Киченок / Кенин – Бронцетти / Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 мая 2025, 14:08 |
116
0

Киченок / Кенин – Бронцетти / Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме

09 мая 2025, 14:08 |
116
0
Киченок / Кенин – Бронцетти / Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
j48tennis.net. Людмила Киченок и София Кенин

9 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против итальянского тандема Лючия Бронцетти / Элизабетты Коччаретто. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором раунде встретятся либо с Эйжей Мухаммад и Деми Схюрс, либо с Кристиной Букшей и Ангеликой Морателли.

📺 Видеотрансляция

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Элизабетта Коччаретто Лючия Бронцетти Людмила Киченок София Кенин WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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