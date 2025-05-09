Киченок / Кенин – Бронцетти / Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против итальянского тандема Лючия Бронцетти / Элизабетты Коччаретто. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором раунде встретятся либо с Эйжей Мухаммад и Деми Схюрс, либо с Кристиной Букшей и Ангеликой Морателли.

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