Заря – Шахтер. Стали известны стартовые составы

В пятницу, 9 мая, в 15:30 состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве.

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Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

«Заря» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 36 баллов. В активе «Шахтера» – 57 очков, клуб разместился на 3-й позиции.

Стартовые составы на матч Заря – Шахтер:

Заря: Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Жуниор Рейс – Дрышлюк – Слесар, Мичин, Попара, Вантух – Будковский

Шахтер: Фесюн – Педро Энрике, Грам, Бондарь, Винисиус Тобиас – Крыськив, Марлон, Бондаренко – Кевин, Эгиналду, Педриньо