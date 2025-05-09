Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 14:19 | Обновлено 09 мая 2025, 14:26
402
0

Заря – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Матч 28-го тура УПЛ начнется в 15:30

09 мая 2025, 14:19 | Обновлено 09 мая 2025, 14:26
402
0
Заря – Шахтер. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В пятницу, 9 мая, в 15:30 состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

«Заря» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 36 баллов. В активе «Шахтера» – 57 очков, клуб разместился на 3-й позиции.

Стартовые составы на матч Заря – Шахтер:

Заря: Сапутин – Тронтель, Джордан, Башич, Жуниор Рейс – Дрышлюк – Слесар, Мичин, Попара, Вантух – Будковский

Шахтер: Фесюн – Педро Энрике, Грам, Бондарь, Винисиус Тобиас – Крыськив, Марлон, Бондаренко – Кевин, Эгиналду, Педриньо

По теме:
Диназ Вышгород – Нива Тернополь – 1:1. Видео голов и обзор матча
Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Экс-игрок Динамо: «Суркис развращал игроков финансами»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Теннис | 08 мая 2025, 20:43 27
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы

Элина в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро во втором раунде тысячника в Италии

Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Футбол | 09 мая 2025, 07:41 6
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину

Голкипера хочет подписать «Атлетико» Мадрид

Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.05.2025, 11:15
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Футбол | 08.05.2025, 15:41
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 09.05.2025, 14:31
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
07.05.2025, 23:57 28
Футбол
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
07.05.2025, 14:42 8
Футбол
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
08.05.2025, 08:03 8
Футбол
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
07.05.2025, 22:20 4
Футбол
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
08.05.2025, 10:33
Другие виды
Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»
Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»
08.05.2025, 00:12 12
Бокс
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем