Диназ Вышгород – Нива Тернополь – 1:1. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Диназ» Вышгород – «Нива» Тернополь. Поединок завершился вничью 1:1.

Для хозяев матч начался неудачно. На 8-й минуте голкипер «Диназа» Тит Чернецкий помог «Ниве» выйти вперед , став автором автогола.

«Диназ» отыгрался во втором тайме. Спас команду от поражения Даниил Кириченко.

Серия «Диназа» без побед насчитывает уже семь матчей подряд. Команда находится под угрозой вылета во Вторую лигу.

Первая лига. Группа Выбывание. 8 мая

«Диназ» Вышгород – «Нива» Тернополь – 1:1

Голы: Кириченко, 67 – Чернецкий (автогол), 8.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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