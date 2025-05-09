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Украина. Первая лига
09 мая 2025, 14:38 | Обновлено 09 мая 2025, 14:49
67
0

Диназ Вышгород – Нива Тернополь – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Диназ» не может одержать победу уже семь матчей подряд

09 мая 2025, 14:38 | Обновлено 09 мая 2025, 14:49
67
0
Диназ Вышгород – Нива Тернополь – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Нива Тернополь

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Диназ» Вышгород – «Нива» Тернополь. Поединок завершился вничью 1:1.

Для хозяев матч начался неудачно. На 8-й минуте голкипер «Диназа» Тит Чернецкий помог «Ниве» выйти вперед , став автором автогола.

«Диназ» отыгрался во втором тайме. Спас команду от поражения Даниил Кириченко.

Серия «Диназа» без побед насчитывает уже семь матчей подряд. Команда находится под угрозой вылета во Вторую лигу.

Первая лига. Группа Выбывание. 8 мая

«Диназ» Вышгород – «Нива» Тернополь – 1:1

Голы: Кириченко, 67 – Чернецкий (автогол), 8.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Диназ Вышгород Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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