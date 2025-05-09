Олейникова сыграет в полуфинале грунтового турнира ITF W35 в Италии
Украинская теннисистка переиграла в двух сетах Анук Франкен Петерс
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 274) вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
24-летняя украинка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах Анук Франкен Петерс (WTA 533) из Нидерландов. Александра за матч сделала семь брейков, а во втором сете удержала все свои подачи.
Теннисистки провели на корте 1 час и 34 минуты. Это был их первый поединок.
ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. Четвертьфинал
Александра Олейникова (Украина) [2] – Анук Франкен Петерс (Нидерланды) – 6:3, 6:1
В полуфинале Олейникова сыграет с четвертой сеяной Татьяной Пьери (WTA 390) из Италии.
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