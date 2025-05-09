Бразилия хочет запретить ставки на фолы и карточки в футболе

Бразильские депутаты Рикардо Айрес и Даниэль Агробом предложили запретить ставки на отдельные события футбольных матчей – карточки, фолы и угловые.

Законопроект № 2842/2023, недавно одобренный Спортивным комитетом, направлен на предотвращение манипуляций и скандалов, связанных с договорными матчами.

Докладчик по проекту, депутат Лучано Виейра, подчеркнул, что запрет поможет сократить неэтичное поведение игроков и судей. По его словам, рост подозрений в договорных матчах подрывает доверие болельщиков и ставит под угрозу репутацию бразильского футбола.

Законопроект объединён с инициативой PL 4,665/2023 депутата Фелипе Каррераса, которая также предусматривает запрет на такие ставки и наказания за манипуляции.

Поводом для активного обсуждения стали подозрения в адрес игроков, таких как Лукас Пакета и Бруно Энрике, которых обвинили в получении карточек ради выигрыша ставок – хотя оба отрицают вину.

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