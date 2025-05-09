Обладатель 24 титулов Большого шлема взял wild card на турнир в Женеве

Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в турнире ATP 250 в Женеве, Швейцария.

Обладатель 24 титулов Большого шлема принял wild card, предложенный организаторами, и выйдет на грунтовые корты женевского турнира с 17 по 24 мая.

Джокович выбрал Женеву для того, чтобы набраться уверенности перед Ролан Гаррос и восстановить форму после ранних вылетов на турнирах в Монте-Карло и Мадриде. После этих двух поражений он решил пропустить престижный турнир серии Мастерс в Риме.

В 2024 году он высоко оценил атмосферу и условия Gonet Geneva Open, где смог заново прочувствовать игру на грунте. Особенно его тронул теплый прием публики. Женевская неделя, завершившаяся для него полуфиналом против Томаша Махача, принесла ему большую пользу. После этого он выиграл десять матчей в Париже – четыре на Открытом чемпионате Франции и шесть на Олимпийском турнире, где завоевал золотую медаль.

С участием Тейлора Фритца (ATP 4), Новака Джоковича (ATP 6) и Каспера Рууда (ATP 7) предстоящий турнир в Женеве станет одним из самых представительных в категории ATP 250.