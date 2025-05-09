Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел обратился к фанатам после неожиданной госпитализации
Испания
09 мая 2025, 13:01 |
523
0

Мичел обратился к фанатам после неожиданной госпитализации

Тренер надеется как можно скорее вернуться

09 мая 2025, 13:01 |
523
0
Мичел обратился к фанатам после неожиданной госпитализации
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел обратился к болельщикам после своей госпитализации:

«Я пишу эти строки, чтобы сообщить вам, что из-за проблем со здоровьем я не смогу присутствовать на матче Ла Лиги против «Вильяреала». Прислушавшись к советам врачей, которым я благодарен за лечение и профессионализм, вынужден госпитализироваться на несколько дней, чтобы восстановиться и как можно быстрее вернуться.

Я чувствую себя хорошо, нахожусь под наблюдением врачей и уже считаю дни, чтобы вернуться к работе и продолжить борьбу до конца сезона. Я уверен, что эта команда, несмотря на мое отсутствие, как и всегда, сделает все, чтобы наши фанаты могли гордиться клубом и ценностями, которые он представляет.

Я хочу поблагодарить вас за проявления благосклонности, сообщения от семьи «Жироны» и всех людей, которые были обеспокоены моей ситуацией. Придется побыть несколько дней в больнице. Я вынужден следить за игрой из другого места, но всегда на связи со своей командой. До скорой встречи».

По теме:
Известный тренер попал в больницу. В его команде играют украинцы
Ключевой защитник Барселоны появился на тренировке перед игрой с Реалом
Легенда Барселоны: «У Анчелотти 30 трофеев за 10 лет. А его критикуют»
Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу больница Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона - Вильярреал
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Футбол | 08 мая 2025, 15:00 42
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?

Аналитики прогнозируют попадание двух украинских клубов в Лигу Европы

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 09 мая 2025, 12:50 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей

Стартует турнир в элитном дивизионе

Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Футбол | 09.05.2025, 13:44
Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Стало известно, кто покажет финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
КОСТЮК: «Касаткина высказалась против войны и отказалась от гражданства рф»
Теннис | 09.05.2025, 13:34
КОСТЮК: «Касаткина высказалась против войны и отказалась от гражданства рф»
КОСТЮК: «Касаткина высказалась против войны и отказалась от гражданства рф»
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Футбол | 08.05.2025, 15:03
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05 1
Бокс
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
08.05.2025, 05:42 3
Футбол
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
07.05.2025, 14:42 8
Футбол
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
07.05.2025, 23:57 28
Футбол
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
08.05.2025, 10:33
Другие виды
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
07.05.2025, 22:20 4
Футбол
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
07.05.2025, 23:33 12
Бокс
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем