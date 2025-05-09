Мичел обратился к фанатам после неожиданной госпитализации

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел обратился к болельщикам после своей госпитализации:

«Я пишу эти строки, чтобы сообщить вам, что из-за проблем со здоровьем я не смогу присутствовать на матче Ла Лиги против «Вильяреала». Прислушавшись к советам врачей, которым я благодарен за лечение и профессионализм, вынужден госпитализироваться на несколько дней, чтобы восстановиться и как можно быстрее вернуться.

Я чувствую себя хорошо, нахожусь под наблюдением врачей и уже считаю дни, чтобы вернуться к работе и продолжить борьбу до конца сезона. Я уверен, что эта команда, несмотря на мое отсутствие, как и всегда, сделает все, чтобы наши фанаты могли гордиться клубом и ценностями, которые он представляет.

Я хочу поблагодарить вас за проявления благосклонности, сообщения от семьи «Жироны» и всех людей, которые были обеспокоены моей ситуацией. Придется побыть несколько дней в больнице. Я вынужден следить за игрой из другого места, но всегда на связи со своей командой. До скорой встречи».