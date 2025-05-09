«Тур, который может все решить»: Ковалев – о развязке в УПЛ

Сегодня матчами «Заря» – «Шахтер» и «Полесье» – «Динамо» стартует 28-й тур в украинской Премьер-лиге.

О самых главных событиях предстоящего игрового дня кореспондент Sport.ua поговорил с бывшим полузащитником донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергеем Ковалевым.

– Сергей, хотелось сразу спросить, «Динамо» – чемпион?

– Я бы не торопил события. Сегодня у киевлян будет очень сложная игра против «Полесья», которое борется за еврокубковую зону, поэтому житомиряне приложат максимум усилий, чтобы взять свои очки. Но если предположить, что динамовцы победят, то их уже точно можно будет поздравлять их с завоеванием золотых медалей, даже, несмотря на победу «Александрии». Четырехочковое преимущество сохранится, но подопечные Александра Шовковского во встречах с «Черноморцем» и «Колосом» своего не упустят.

– Кстати, об «Александрии». Перед стартом чемпионата вы могли предположить, что команда Руслана Ротаня бросит вызов «Динамо» и «Шахтеру»?

– На мой взгляд, уже в конце прошлого сезона проглядывались наброски той командной игры, которую мы видим в их исполнении в нынешнем первенстве. Была сделана качественная селекция и «Александрия» еще добавила. Открытие сезона – это Иван Калюжный, который дорос до национальной команды. Да и легионеры пришлись ко двору александрийцам.

– Для «Шахтера» 28 тур – последний шанс зацепиться за второе место?

– Возможно. Поскольку сейчас «Александрию» ждет очень непростой поединок во Львове против «Карпат». Ведь потом подопечным Руслана Ротаня предстоит сыграть против «Вереса», которому, в принципе, уже ничего не нужно и «Черноморца», для которого последний тур может стать формальностью.

– В связи с такими результатами, как вы думаете, будут ли сделаны в «Шахтере» оргвыводы?

– Думаю, да. Третье место, если оно будет, естественно, не тот результат, которого ждут от «горняков». Это крайне неудачный итог сезона для команды, которая 15 раз становилась чемпионом страны.

– Что вы можете сказать о ситуации в подвале турнирной таблицы?

– Главные претенденты на вылет, это «Черноморец» и «Ингулец». Возможно, после смены главного тренера одесситы и начали показывать более качественный футбол, но, к сожалению, на результатах это не отразилось. Уже слишком много они потеряли весной.

Что касается подопечных Василия Кобина, то видно, что они в каждом матче выкладываются по максимуму, но подбор исполнителей не позволяет команде добиваться нужных результатов.

– Кому вы отдадите места для переходных матчей?

– Мне почему-то кажется, что все останется так, как есть. То есть, 13-е и 14-е место займут «Левый берег», который в мид-уик бесславно проиграл пропущенный матч в Кривом Роге, и «Ворскла»… Хотя, подождите. Учитывая пары команд в предстоящем туре, многое может поменяться. Нас ждут лобовые поединки «Оболонь» – ЛНЗ и «Ворскла» – «Черноморец». Думаю, киевляне или черкасщане в случае победы гарантируют себе путевку в УПЛ на следующий сезон, а проигравший войдет в число главных претендентов на переходные матчи.

В тоже время меня немного удивляют весенние результаты ЛНЗ, учитывая их кадровый потенциал. В общем нас ждет интригующий тур, как для команд в верхней части турнирной таблицы, так и для коллективов, которые борются за место под солнцем.

Сергей БОЙЧЕНКО