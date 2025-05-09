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Испания
09 мая 2025, 16:39 |
3032
2

Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико

Рональд Араухо разочаровал своих партнеров по команде

09 мая 2025, 16:39 |
3032
2
Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

11 мая состоится матч 36-го тура Ла Лиги между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Барселоне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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По информации издания El Nacional, за несколько дней до поединка группа лидеров Барселоны обратилась к главному тренеру команды Ханси Флика с просьбой не выпускать на Эль-Класико уругвайского защитника Рональда Араухо. Он разочаровал своих партнеров по команде в ответном полуфинале Лиги чемпионов против Интера (3:4, 6:7 по сумме матчей).

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Ханс-Дитер Флик Рональд Араухо
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Перець
Сцяними тапками вигнати на куй 
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Mark4854590
Флік не сліпий і сам бачив, як відіграв Араухо. Тим більше, Барса хоче його продати ще з зими
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Теннис
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