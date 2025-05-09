Лидеры Барселоны попросили Флика не выпускать этого игрока в Эль-Классико

11 мая состоится матч 36-го тура Ла Лиги между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Барселоне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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По информации издания El Nacional, за несколько дней до поединка группа лидеров Барселоны обратилась к главному тренеру команды Ханси Флика с просьбой не выпускать на Эль-Класико уругвайского защитника Рональда Араухо. Он разочаровал своих партнеров по команде в ответном полуфинале Лиги чемпионов против Интера (3:4, 6:7 по сумме матчей).

В сезоне 2024/25 Рональд Араухо провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.