Известный тренер попал в больницу. В его команде играют украинцы
Мичел не сможет присутствовать на игре «Жирона» – «Вильярреал»
Каталонская «Жирона» официально сообщила, что главный тренер команды Мичел был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Отмечается, что коуч находится под наблюдением в качестве меры предосторожности, а его состояние является благоприятным.
При этом Мичел точно пропустит следующий матч «Жироны» в Ла Лиге – против «Вильярреала» 10 мая.
Напомним, в «Жироне» сейчас играют 2 украинца: вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков.
На данный момент «Жирона» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков в 34 матчах.
Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется защитником «Динамо» Константином Вивчаренко.
🏥 COMUNICAT MÈDIC | L'entrenador del Girona FC, Michel Sánchez, ha estat hospitalitzat per un problema de salut. Es troba en observació mèdica per precaució i evoluciona favorablement.— Girona FC (@GironaFC) May 9, 2025
Està rebent l’atenció adequada i esperem la seva recuperació en els pròxims dies.
El tècnic… pic.twitter.com/Gj1SulEvIJ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав поделился ожиданиями от матча против «Александрии»
Украинский боксер – о президенте Зеленском