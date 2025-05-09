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Испания
09 мая 2025, 12:30 |
619
0

Известный тренер попал в больницу. В его команде играют украинцы

Мичел не сможет присутствовать на игре «Жирона» – «Вильярреал»

09 мая 2025, 12:30 |
619
0
Известный тренер попал в больницу. В его команде играют украинцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Каталонская «Жирона» официально сообщила, что главный тренер команды Мичел был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Отмечается, что коуч находится под наблюдением в качестве меры предосторожности, а его состояние является благоприятным.

При этом Мичел точно пропустит следующий матч «Жироны» в Ла Лиге – против «Вильярреала» 10 мая.

Напомним, в «Жироне» сейчас играют 2 украинца: вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков.

На данный момент «Жирона» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков в 34 матчах.

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется защитником «Динамо» Константином Вивчаренко.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
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