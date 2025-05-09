Известный тренер попал в больницу. В его команде играют украинцы

Каталонская «Жирона» официально сообщила, что главный тренер команды Мичел был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Отмечается, что коуч находится под наблюдением в качестве меры предосторожности, а его состояние является благоприятным.

При этом Мичел точно пропустит следующий матч «Жироны» в Ла Лиге – против «Вильярреала» 10 мая.

Напомним, в «Жироне» сейчас играют 2 украинца: вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков.

На данный момент «Жирона» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков в 34 матчах.

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется защитником «Динамо» Константином Вивчаренко.