Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку хочет, чтобы испанский защитник Эрик Гарсия покинул клуб. Об этом сообщает издание El Nacional.

Однако, по информации источника, против ухода 24-летнего футболиста выступает главный тренер команды Ханси Флик, который считает, что Эрик является довольно важным игроком ротации для «сине-гранатовых».

Еще одна проблема заключается в том, что контракт Эрика Гарсии с «Барселоной» действует только до лета 2026 года, так что уже после следующего сезона он сможет уйти бесплатно, оставив клуб без возможности заработать.

В сезоне 2024/25 Эрик Гарсия провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» решила продать Фермина Лопеса.