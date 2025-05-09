Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Вокруг будущего Эрика Гарсии в каталонском клубе идут дискуссии
Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку хочет, чтобы испанский защитник Эрик Гарсия покинул клуб. Об этом сообщает издание El Nacional.
Однако, по информации источника, против ухода 24-летнего футболиста выступает главный тренер команды Ханси Флик, который считает, что Эрик является довольно важным игроком ротации для «сине-гранатовых».
Еще одна проблема заключается в том, что контракт Эрика Гарсии с «Барселоной» действует только до лета 2026 года, так что уже после следующего сезона он сможет уйти бесплатно, оставив клуб без возможности заработать.
В сезоне 2024/25 Эрик Гарсия провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» решила продать Фермина Лопеса.
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