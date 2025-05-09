Путевок – четыре, претендентов – шесть

В новом еврокубковом сезоне (2025/2026) Украина будет представлена лишь четырьмя командами. По одному представителю от УПЛ сыграют в предварительных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, и два коллектива попробуют свои силы в квалификации Лиги конференций.

До конца текущего чемпионата страны осталось сыграть всего три тура, однако до сих пор пока не ясно, кто будет представлять страну в том или ином турнире.

Тем не менее, есть смысл и интерес рассмотреть непосредственно сейчас, кому что светит, и кто на что претендует.

Начнем с главного континентального турнира.

В новом сезоне Лиги чемпионов Украина будет иметь лишь одного представителя. Причина такого проседания лежит на поверхности: обвал наших клубов в рейтинге УЕФА. Почему так случилось? Ответ тоже лежит на поверхности: из-за кацапской агрессии наши клубы заметно потеряли в качестве.

Итак, в новом сезоне ЛЧ чемпион Украины стартует со второго квалификационного раунда. Впервые за 25 лет в розыгрыше чемпионской Лиги не будет принимать участие «Шахтер». На единственную путевку в ЛЧ претендуют «Динамо» и «Александрия».

Разрыв между командами – четыре очка. Очевидно, что явным фаворитом чемпионского забега является команда Александра Шовковского, которой для полного спокойствия достаточно будет добыть в оставшихся встречах две победы, тогда как команде Руслана Ротаня нужно будет не только играть во всех поединках на максимуме, но и, при этом рассчитывать на осечку оппонента.

Календарь матчей для этих команд следующий. «Бело-синие» сыграют на выезде с «Полесьем» и «Черноморцем», и дома будут принимать «Колос».

«Горожане» в гостях сыграют с «Карпатами», затем дома – с «Вересом», а потом отправятся в гости к «Черноморцу».

В Лиге Европы от нас будет тоже лишь один представитель, который возьмет старт с первого квалификационного раунда.

Но в этом случае претендентов на ЛЕ формально три, ибо сыграть в этом турнире сможет команда, которая выиграет национальный Кубок или финиширует на втором месте в чемпионате. В приоритете – именно победитель Кубка Украины. То есть, если 14 мая «Шахтер» одолеет в финале «Динамо», то именно «горняки» сыграют в квалификации ЛЕ, невзирая на место, которое они займут в чемпионате.

А вот если команда Марино Пушича уступит в кубковом финале, тогда в ЛЕ сыграет коллектив, финишировавший вторым в чемпионате страны. Наиболее предпочтительные шансы в таком случае – у «Александрии», занимающей на данный момент второе место в таблице и опережающей «Шахтер» на шесть очков.

Теоретически в ЛЕ может оказаться и «Динамо». Это в том случае, если киевляне окажутся на финише сезона ниже «Александрии», но выиграют национальный Кубок.

Ну и, наконец, Лига конференций.

В этом турнире УПЛ будет представлена двумя командами, которые возьмут старт со второго квалификационного раунда.

И на эти две путевки претендуют, в той или иной степени, сразу шесть команд: «Динамо», «Александрия», «Шахтер», «Кривбасс», «Полесье» и «Карпаты».

Динамовцы там могут оказаться лишь в том случае, когда попадут в полосу трагических неудач. То есть, проиграют все: и борьбу за чемпионство, и в финале Кубка страны.

«Александрия» там окажется, если финиширует второй в чемпионате, а Кубок Украины возьмет «Шахтер».

В свою очередь, «Шахтер» сыграет в Лиге конференций тогда, когда проиграет кубковый финал киевлянам.

А вот вторую путевку в квалификацию ЛК обязательно получит команда, финишировавшая в чемпионате на четвертом месте. И кто на этом месте окажется, сейчас очень сложно разобраться. Потому что за три шага до финиша сразу у трех команд – «Кривбасса», «Полесья» и «Карпат» – по 43 очка. Кроме того, всем троим оставшиеся поединки сулят трудности.

График «Кривбасса»: дома будут принимать «Колос» и «Оболонь», затем выезд к прямому конкуренту – «Полесью».

График «Полесья»: дома с «Динамо», выезд к «Заре» и уже упомянутая игра против «Кривбасса».

График «Карпат»: дома с «Александрией», выезд к «Колосу» и в родных стенах против «Зари».