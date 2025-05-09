Пожилой мужчина в Греции заявил, что ему потребовались швы после нападения семейной собаки Стефаноса Циципаса. По его словам, инцидент произошел возле кафе в афинском пригороде Вульягмени. 71-летний мужчина утверждает, что получил укусы от собаки, в результате чего сильно кровоточил и был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью.

Мужчина, имя которого не разглашается, рассказал греческому новостному агентству NewsIT: «Это было похоже на укус медведя. Собака разорвала мои брюки. Лилась кровь, и я упал на тротуар». По его словам, очевидцы помогли ему подняться и отвезли в больницу, где ему наложили швы.

Он также заявил, что узнал в хозяйке собаки мать именитого греческого теннисиста Стефаноса Циципаса – Юлию. «Мы их знаем. Они много лет живут в Вульягмени. Она увела собаку и обругала меня», – добавил он.

В заявлении полиции говорится, что мужчина подал официальную жалобу на Юлию Циципас, которая в 1980-х годах представляла Советский Союз как теннисистка. Сам Стефанос Циципас уже давно проживает в Монако.