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Кубок Либертадорес
09 мая 2025, 15:56 | Обновлено 09 мая 2025, 16:01
126
0

От поражения не спасло. Необычный образ тренера Барселоны из Эквадора

На матч Сегундо Кастильо вышел в леопардовом костюме

09 мая 2025, 15:56 | Обновлено 09 мая 2025, 16:01
126
0
От поражения не спасло. Необычный образ тренера Барселоны из Эквадора
Getty Images/Global Images Ukraine. Сегундо Кастильо

В ночь с 8 на 9 мая 2025 года состоялся матч 4-го тура группового этапа Кубка Либертадорес между эквадорской «Барселоной» и аргентинским «Ривер Плейтом».

Игра состоялась в Гуаякиле на стадионе «Банко Пичинча». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Больше всего обсуждений в интернете вызвал главный тренер «Барселоны» Сегундо Кастильо, а точнее его стильный образ на этот поединок. Эквадорский специалист уже известен в сети благодаря своему необычному подходу к выбору одежды на матчи.

ФОТО. От поражения не спасло. Необычный образ тренера Барселоны из Эквадора

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Кубок Либертадорес Ривер Плейт Барселона Гуаякиль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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