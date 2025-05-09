В ночь с 8 на 9 мая 2025 года состоялся матч 4-го тура группового этапа Кубка Либертадорес между эквадорской «Барселоной» и аргентинским «Ривер Плейтом».

Игра состоялась в Гуаякиле на стадионе «Банко Пичинча». Победу со счетом 3:2 одержала команда гостей.

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Больше всего обсуждений в интернете вызвал главный тренер «Барселоны» Сегундо Кастильо, а точнее его стильный образ на этот поединок. Эквадорский специалист уже известен в сети благодаря своему необычному подходу к выбору одежды на матчи.

ФОТО. От поражения не спасло. Необычный образ тренера Барселоны из Эквадора

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