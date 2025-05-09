Один из лучших полузащитников в истории АПЛ может перебраться в Арсенал
Кевин де Брюйне может стать игроком «канониров»
Бельгийский полузащитник »Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Just Arsenal.
По информации источника, главный тренер лондонского клуба хочет видеть 33-летнего футболиста в команде.
Окончательно решение по подписанию Кевина, который станет свободным агентом уже летом, будет зависить от физической форм игрока и готовности интегрировать его в полузащиту, где уже есть Эдегор и Райс.
Ранее сообщалось о том, что инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко.
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