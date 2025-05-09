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Англия
09 мая 2025, 10:02 | Обновлено 09 мая 2025, 10:03
218
0

Один из лучших полузащитников в истории АПЛ может перебраться в Арсенал

Кевин де Брюйне может стать игроком «канониров»

09 мая 2025, 10:02 | Обновлено 09 мая 2025, 10:03
218
0
Один из лучших полузащитников в истории АПЛ может перебраться в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Бельгийский полузащитник »Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Just Arsenal.

По информации источника, главный тренер лондонского клуба хочет видеть 33-летнего футболиста в команде.

Окончательно решение по подписанию Кевина, который станет свободным агентом уже летом, будет зависить от физической форм игрока и готовности интегрировать его в полузащиту, где уже есть Эдегор и Райс.

Ранее сообщалось о том, что инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко.

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Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Микель Артета
Даниил Кирияка Источник
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