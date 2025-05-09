Один из лучших полузащитников в истории АПЛ может перебраться в Арсенал

Бельгийский полузащитник »Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Just Arsenal.

По информации источника, главный тренер лондонского клуба хочет видеть 33-летнего футболиста в команде.

Окончательно решение по подписанию Кевина, который станет свободным агентом уже летом, будет зависить от физической форм игрока и готовности интегрировать его в полузащиту, где уже есть Эдегор и Райс.

Ранее сообщалось о том, что инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко.