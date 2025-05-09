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  4. «Никаких претензий». Лидер Зори отреагировал на слухи об уходе Бартуловича
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 11:38 |
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0

«Никаких претензий». Лидер Зори отреагировал на слухи об уходе Бартуловича

Филипп Будковский расхвалил Младена Бартуловича

09 мая 2025, 11:38 |
90
0
«Никаких претензий». Лидер Зори отреагировал на слухи об уходе Бартуловича
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский расхвалил Младена Бартуловича, отреагировав на слухи о возможном уходе Младена из клуба.

– На этом фоне начали распространяться слухи о смене тренера. Бартулович заслуживает еще одного сезона?

– К Младену в команде никаких претензий. У него неплохо получается, как для первого сезона в УПЛ в качестве главного тренера. Хотим работать дальше с Бартуловичем. Все нравится в его работе, – сказал Будковский.

В нынешнем сезоне «Заря» занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 36 зачетных пунктов после 27 сыгранных матчей.

Ранее Филипп Будковский поделился ожиданиями от матча против донецкого «Шахтера» в 28-м туре УПЛ.

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Заря Луганск Младен Бартулович Филипп Будковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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