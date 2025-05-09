Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полесье
09.05.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 09:00 |
216
0

Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая в 18:00 состоится матч 28-го тура чемпионата Украины

09 мая 2025, 09:00 |
216
0
Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
стадион Полесье

В пятницу, 9 мая, в 18:00 состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эту игру можно назвать центральной тура, ведь обе команды должны решать важные задачи. «Полесье» в случае поражения может потерять шансы на ерокубки, а вот «Динамо» желает оформить чемпионство без всяких проблем.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полесье – Динамо
Дивитися трансляцію
Трансляція матчу В ефірі

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ „ФАВБЕТ“.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Президент Эюпспора подтвердил официальное предложение Шахтера по Турану
ФОТО. Ребус для Пушича. Как Шахтер готовился к матчу против Зари
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо смотреть онлайн
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футбол | 08 мая 2025, 19:52 80
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды

Донецкий клуб возглавит Арда Туран

Араухо рассказал, кто виноват больше, чем он, в катастрофе с Интером в ЛЧ
Футбол | 09 мая 2025, 02:34 1
Араухо рассказал, кто виноват больше, чем он, в катастрофе с Интером в ЛЧ
Араухо рассказал, кто виноват больше, чем он, в катастрофе с Интером в ЛЧ

Рональд Араухо увидел ошибку судьи в моменте с пропущенным голом

Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Футбол | 08.05.2025, 15:03
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Ковентри Сити – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Футбол | 09.05.2025, 09:04
Ковентри Сити – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Ковентри Сити – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
Футбол | 09.05.2025, 07:01
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05 1
Бокс
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
07.05.2025, 22:01 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
07.05.2025, 16:13 2
Хоккей
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
08.05.2025, 08:03 8
Футбол
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
08.05.2025, 20:14 1
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем