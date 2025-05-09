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Чемпионат Украины
09 мая 2025, 13:55 | Обновлено 09 мая 2025, 14:34
29
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – ЛНЗ

Команды ведут борьбу за выживание в УПЛ

09 мая 2025, 13:55 | Обновлено 09 мая 2025, 14:34
29
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – ЛНЗ
ФК ЛНЗ

10 мая в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Оболонью и ЛНЗ в рамках 28 тура УПЛ.

Команды ведут борьбу за выживание Оболонь в турнирной таблице чемпионата идет 11-й 28 очками, а их соперник находится на 12-м месте с таким же количеством пунктов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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