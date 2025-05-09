«Вселенная была разрушена». Бойко назвал самый болезненный матч карьеры

Украинский голкипер Денис Бойко вспомнил финальный матч Лиги Европы в сезоне 2014/15 годов между Днепром и испанской Севилией (2:3). Голкипер признался, что эта игра стала самой болезненной в этой профессиональной карьере.

«Не пересматривал (этот матч) три года. Я мало кому об этом говорил, но почти три года я не мог посмотреть этот матч. Для меня это моя футбольная вселенная в некотором смысле, когда я упоминал об этом матче, когда мне случались какие-то публикации или чьи-то интервью об этом матче.

Моя вселенная полностью была разрушена и все это, потому что иметь такую ​​возможность и не выиграть этот матч, тем более это не была игра в одни ворота, мы не проиграли по всем статьям, имели очень хорошие шансы победить, – рассказал Бойко.

В том сезоне «Днепру» удалось дойти до финала Лиги Европы, где подопечные Мирона Маркевича, в досадном матче, уступили испанскую «Севилью». В сезоне 2013/14 годов клуб также завоевал серебряные медали УПЛ.

Ранее Денис Бойко обстоятельно рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру.