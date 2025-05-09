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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 08:45 | Обновлено 09 мая 2025, 08:53
296
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо

Матч 28-го тура чемпионата Украины состоится 9 мая в 18:00

09 мая 2025, 08:45 | Обновлено 09 мая 2025, 08:53
296
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
стадион Полесье

В пятницу, 9 мая, в 18:00 состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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