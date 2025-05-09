Доминик Соланке забил свой юбилейный гол в карьере

В матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи Тоттенгем Готспур переміг на виїзді Буде-Глімт з рахунком 2:0 (5:1 за сумою двох зустрічів).

Перший гол в матчі на рахунку Домініка Соланке, який для нього став знаковим.

27-річний форвард Тоттенгема забив свій 100-й гол в кар'єрі.

77 - Борнмут

15 - Тоттенгем Готспур

7 - Вітесс

1 - Ліверпуль

В поточному сезоні Ліги Європи Домінік Соланке має в своєму активі вже 9 результативних дій (5 голів та 4 результативні передачі). Це є повторенням результату для англійських гравців в одному сезоні турніра (починаючи з 2009 року):

9 - Джеймс Таверньє (2021/22)

9 - Домінік Соланке (2024/25)

8 - Боббі Замора (2009/10)

В фіналі Ліги Європи Тоттенгем зіграє з Манчестер Юнайтед.