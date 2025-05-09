Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Доминик Соланке забил свой юбилейный гол в карьере
Лига Европы
09 мая 2025, 05:17 | Обновлено 09 мая 2025, 06:53
35
0

Доминик Соланке забил свой юбилейный гол в карьере

Произошло это в полуфинальном матче Лиги Европы против Буде-Глимта.

09 мая 2025, 05:17 | Обновлено 09 мая 2025, 06:53
35
0
Доминик Соланке забил свой юбилейный гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи Тоттенгем Готспур переміг на виїзді Буде-Глімт з рахунком 2:0 (5:1 за сумою двох зустрічів).

Перший гол в матчі на рахунку Домініка Соланке, який для нього став знаковим.

27-річний форвард Тоттенгема забив свій 100-й гол в кар'єрі.

  • 77 - Борнмут
  • 15 - Тоттенгем Готспур
  • 7 - Вітесс
  • 1 - Ліверпуль

В поточному сезоні Ліги Європи Домінік Соланке має в своєму активі вже 9 результативних дій (5 голів та 4 результативні передачі). Це є повторенням результату для англійських гравців в одному сезоні турніра (починаючи з 2009 року):

  • 9 - Джеймс Таверньє (2021/22)
  • 9 - Домінік Соланке (2024/25)
  • 8 - Боббі Замора (2009/10)

В фіналі Ліги Європи Тоттенгем зіграє з Манчестер Юнайтед.

По теме:
Бруну Фернандеш оновив власний рекорд на Олд Треффорд 
Ман Юнайтед – единственная команда, которая идет без поражений в евросезоне
Рубен АМОРИМ: «Финал будет боем, ведь две команды провалили АПЛ»
Доминик Соланке Лига Европы Буде-Глимт Тоттенхэм статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мощный второй тайм. МЮ второй раз разгромил Атлетик и вышел в финал ЛЕ
Футбол | 08 мая 2025, 23:59 3
Мощный второй тайм. МЮ второй раз разгромил Атлетик и вышел в финал ЛЕ
Мощный второй тайм. МЮ второй раз разгромил Атлетик и вышел в финал ЛЕ

Манчестер Юнайтед выиграл второй матч у баскской команды со счетом 4:1

У Вереса три кадровые потери перед игрой с Рухом
Футбол | 09 мая 2025, 04:45 0
У Вереса три кадровые потери перед игрой с Рухом
У Вереса три кадровые потери перед игрой с Рухом

Двое футболистов в этом чемпионате уже не сыграют

Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Футбол | 08.05.2025, 12:19
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Футбол | 08.05.2025, 08:03
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Бокс | 08.05.2025, 10:51
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
07.05.2025, 14:42 8
Футбол
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
08.05.2025, 00:25
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
07.05.2025, 16:13 2
Хоккей
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
08.05.2025, 19:13 6
Футбол
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем