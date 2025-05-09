Доминик Соланке забил свой юбилейный гол в карьере
Произошло это в полуфинальном матче Лиги Европы против Буде-Глимта.
В матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи Тоттенгем Готспур переміг на виїзді Буде-Глімт з рахунком 2:0 (5:1 за сумою двох зустрічів).
Перший гол в матчі на рахунку Домініка Соланке, який для нього став знаковим.
27-річний форвард Тоттенгема забив свій 100-й гол в кар'єрі.
- 77 - Борнмут
- 15 - Тоттенгем Готспур
- 7 - Вітесс
- 1 - Ліверпуль
В поточному сезоні Ліги Європи Домінік Соланке має в своєму активі вже 9 результативних дій (5 голів та 4 результативні передачі). Це є повторенням результату для англійських гравців в одному сезоні турніра (починаючи з 2009 року):
- 9 - Джеймс Таверньє (2021/22)
- 9 - Домінік Соланке (2024/25)
- 8 - Боббі Замора (2009/10)
В фіналі Ліги Європи Тоттенгем зіграє з Манчестер Юнайтед.
Dominic Solanke scores his 𝟏𝟎𝟎𝐭𝐡 career goal 👑 pic.twitter.com/4X121rbYvI— LiveScore (@livescore) May 8, 2025
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