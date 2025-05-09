Колумбийский клуб повторил свое достижение 50-летней давности
Бразильскому Интернасьоналю не помог даже очередной гол Алана Патрика
В матче 4-го тура Кубка Либертадорес колумбийский Атлетико Насьональ победил дома бразильский Интернасьонал со счетом 3:1.
Эта победа стала знаковой для колумбийского клуба.
В последний раз Атлетико забивал 3 гола в ворота бразильской команды 50 лет назад.
- 1975: Крузейро – Атлетико Насьональ 2:3
- 2025: Атлетико Насьональ – Интернасьонал 3:1
Интересен также тот факт, что за Интернасьонал очередным своим голом отметился Алан Патрик. Бразилец реализовал одиннадцатиметровый удар.
В 19 матчах 2025 года во всех турнирах экс-игрок донецкого Шахтера забил уже 10 голов и отдал 9 результативных передач.
Алан Патрик является лидером среди всех игроков бразильской Серии А в 2025 году по количеству реализованных пенальти (7) во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финальном матче 21 мая в Бильбао сыграют Тоттенхэм и Ман Юнайтед
Немец решил перейти в «Баварию»