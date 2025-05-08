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Лига конференций
08 мая 2025, 23:02 | Обновлено 08 мая 2025, 23:12
39
0

ВИДЕО. Дубль Госенса после гола Антони. В дуэли Фиалок и Бетиса – равенство

Во Флоренции проходит ответный матч 1/2 финала Лиги конференций

08 мая 2025, 23:02 | Обновлено 08 мая 2025, 23:12
39
0
ВИДЕО. Дубль Госенса после гола Антони. В дуэли Фиалок и Бетиса – равенство
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 22:00 во Флоренции проходит ответный матч 1/2 финала Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина принимает испанский Бетис на домашнем стадионе Артемио Франки.

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Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

Во второй игре Антони открыл счет для Бетиса, но затем дубль Робина Госенса уравнял ситуацию по сумме (2:1 во второй игре, перерыв).

ГОЛ! 0:1. Антони, 30 мин

ГОЛ! 1:1. Робин Госенс, 34 мин

ГОЛ! 2:1. Робин Госенс, 42 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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