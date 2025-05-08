Лига конференций08 мая 2025, 22:47 |
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ВИДЕО. Дьюсбери-Холл открыл счет в матче с Юргорденом
Английский хавбек отличился с передачи Тайрика Джорджа
08 мая 2025, 22:47 |
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В четверг, 8 мая, проходит ответный полуфинал Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом».
Встречу принимает Стэмфорд Бридж Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первая встреча завершилась победой английского коллектива со счетом 4:1.
На 38-й минуте счет открыл полузащитник хозяев поля Кирнан Дьюсбери-Холл.
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