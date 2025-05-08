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  4. ВИДЕО. Дьюсбери-Холл открыл счет в матче с Юргорденом
Лига конференций
08 мая 2025, 22:47 |
73
0

ВИДЕО. Дьюсбери-Холл открыл счет в матче с Юргорденом

Английский хавбек отличился с передачи Тайрика Джорджа

08 мая 2025, 22:47 |
73
0
ВИДЕО. Дьюсбери-Холл открыл счет в матче с Юргорденом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кирнан Дьюсбери-Холл

В четверг, 8 мая, проходит ответный полуфинал Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом».

Встречу принимает Стэмфорд Бридж Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первая встреча завершилась победой английского коллектива со счетом 4:1.

На 38-й минуте счет открыл полузащитник хозяев поля Кирнан Дьюсбери-Холл.

❗️ ВИДЕО. Дьюсбери-Холл открыл счет в матче с Юргорденом

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Кирнан Дьюсбери-Холл Юргорден Челси видео голов и обзор Лига конференций
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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