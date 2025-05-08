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Лига Европы
08 мая 2025, 22:51 | Обновлено 08 мая 2025, 23:30
182
0

ВИДЕО. Атлетик отыграл один мяч в противостоянии с МЮ. Забил Хаурегисар

Манчестер Юнайтед имел перевес в три мяча над Атлетиком после первой игры

08 мая 2025, 22:51 | Обновлено 08 мая 2025, 23:30
182
0
ВИДЕО. Атлетик отыграл один мяч в противостоянии с МЮ. Забил Хаурегисар
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед принимает Атлетик Бильбао на домашнем стадионе «Олд Траффорд».

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.

Атлетик отыграл один мяч в противостоянии с МЮ. Забил Микель Хаурегисар – 1:0 во второй игре, перерыв.

ГОЛ! 0:1. Микель Хаурегисар, 31 мин

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Атлетик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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