Лига Европы08 мая 2025, 22:51 | Обновлено 08 мая 2025, 23:30
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ВИДЕО. Атлетик отыграл один мяч в противостоянии с МЮ. Забил Хаурегисар
Манчестер Юнайтед имел перевес в три мяча над Атлетиком после первой игры
08 мая 2025, 22:51 | Обновлено 08 мая 2025, 23:30
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8 мая в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Манчестер Юнайтед принимает Атлетик Бильбао на домашнем стадионе «Олд Траффорд».
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.
Атлетик отыграл один мяч в противостоянии с МЮ. Забил Микель Хаурегисар – 1:0 во второй игре, перерыв.
ГОЛ! 0:1. Микель Хаурегисар, 31 мин
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