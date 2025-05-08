ВИДЕО. Атлетик отыграл один мяч в противостоянии с МЮ. Забил Хаурегисар

8 мая в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед принимает Атлетик Бильбао на домашнем стадионе «Олд Траффорд».

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Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.

Атлетик отыграл один мяч в противостоянии с МЮ. Забил Микель Хаурегисар – 1:0 во второй игре, перерыв.

ГОЛ! 0:1. Микель Хаурегисар, 31 мин