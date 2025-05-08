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Заря
09.05.2025 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 22:19 | Обновлено 08 мая 2025, 22:21
127
0

Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая в 15:30 состоится матч 28-го тура чемпионата Украины

08 мая 2025, 22:19 | Обновлено 08 мая 2025, 22:21
127
0
Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 9 мая, в 15:30 состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор со Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Заря – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Заря – Шахтер
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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