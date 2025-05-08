Без лидера. Буде-Глимт и Тоттенхэм назвали составы на матч Лиги Европы

Лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграет против норвежского «Буде-Глимт» во втором полуфинальном матче Лиги Европы.

Кьетиль Кнутсен и Ангелос Постекоглу определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. За «шпор» не сможет сыграть получивший травму Джеймс Мэдисон.

В первом матче лондонцы убедительно обыграли норвежский клуб на домашней арене (3:1). Джонсон, Мэддисон и Соланке обеспечили комфортное преимущество английской команде перед вторым матчем.

Матч Буде-Глимт – Тоттенхэм состоится в четверг, восьмого мая. Стартовый свисток в Норвегии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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