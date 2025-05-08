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Лига конференций
08 мая 2025, 21:08 | Обновлено 08 мая 2025, 21:40
205
0

Фиалкам нужно забивать. Стали известны составы Фиорентины и Бетиса

Команды встретятся в полуфинале Лиги конференций

08 мая 2025, 21:08 | Обновлено 08 мая 2025, 21:40
205
0
Фиалкам нужно забивать. Стали известны составы Фиорентины и Бетиса

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и испанским «Бетисом».

Матч состоится на стадионе «Артемио Франки».

Первый матч завершился победой «Бетиса» со счетом 1:2, так что «фиалкам» нужно бросить все силы, чтобы попытаться реабилитироваться за выездное поражение.

У «Бетиса» есть шанс впервые в истории выйти в финал еврокубка и выиграть его.

Главные тренеры матча назвали стартовые составы команд.

«Фиорентина»: Де Хеа, Паонгранчич, Комуццо, Раньери, Додо, Мандрагора, Адли, Фаджоли, Госэнс, Гудмундссон, Кин.

«Бетис»: Вьетес, Родригес, Натан, Бартра, Сабали, Ло Чельсо, Иско, Джонни, Форнальс, Бакамбу, Антони.

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Лига конференций Фиорентина Бетис стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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