Фиалкам нужно забивать. Стали известны составы Фиорентины и Бетиса

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и испанским «Бетисом».

Матч состоится на стадионе «Артемио Франки».

Первый матч завершился победой «Бетиса» со счетом 1:2, так что «фиалкам» нужно бросить все силы, чтобы попытаться реабилитироваться за выездное поражение.

У «Бетиса» есть шанс впервые в истории выйти в финал еврокубка и выиграть его.

Главные тренеры матча назвали стартовые составы команд.

«Фиорентина»: Де Хеа, Паонгранчич, Комуццо, Раньери, Додо, Мандрагора, Адли, Фаджоли, Госэнс, Гудмундссон, Кин.

«Бетис»: Вьетес, Родригес, Натан, Бартра, Сабали, Ло Чельсо, Иско, Джонни, Форнальс, Бакамбу, Антони.