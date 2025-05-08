Будковский – о 50-м голе в УПЛ, Шахтере и легендарном матче Лиги Европы

Форвард «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о своем 50-м голе в УПЛ, дне рождении луганского клуба и о будущем матче с донецким «Шахтером».

– Филипп, в матче с «ЛНЗ» вы забили свой 50-й гол в УПЛ! Какие эмоции вы испытываете от такого достижения?

– Это очень приятные эмоции, маленькое личное достижение. Но понимаю, что моментов было много и мог забить больше… Поэтому есть над чем работать.

– Какой свой гол в футболке «Зари» на данный момент считаете самым важным?

– Для меня все голы лучшие, потому что для нападающего главное забивать, и чтобы команда побеждала. Ибо футбол – это коллективный вид спорта. Забивать всегда приятно.

– Какую планку ставите перед собой? Сколько еще хотите забить в УПЛ?

– Во-первых, планку всегда ставлю следующую: 10 голов за сезон хочется забивать. Считаю, для нападающего – это минимум, который должен быть. И главное – это забивать в каждом матче.

– В этом сезоне вы отличились 8 голами в УПЛ. Попробуете выполнить поставленную перед собой задачу, а именно забить 10 мячей в этой кампании?

– Конечно, хочу забить 10. Есть планка, к которой я иду. И хочется всегда выполнять поставленные цели перед собой.

– Также 5 мая «Заре» исполнилось 102 года! Для вас в футболке луганской команды, какое событие самое важное сейчас? Может, выход в финал Кубка Украины-2016?

– Это финал Кубка и первые игры в еврокубках. И, пожалуй, досадный вылет от «Фейеноорда» в Лиге Европы сезона 2014/2015… В матче в Роттердаме 50-60 тысяч фанатов на стадионе затихло, когда мы, проигрывая в три гола, сделали счет 3:3. Но не хватило сил и одной минуты удержать результат…

– Как «Заря» настраивается на матч с «Шахтером»? Матч с дончанами состоится уже 9 мая.

– Настраиваемся на бой. «Шахтер» – это гранд нашего чемпионата. С такой командой приятно играть. Потому выйдем на поле только за очками.

– С «Динамо» во втором круге «Заря» уже сыграла вничью 2:2. С этого поединка будете что-то брать в пример для матча с донецкой командой?

– Конечно. Настроение, характер, борьбу и положительный результат. Это то, что мы берём за пример (улыбается).