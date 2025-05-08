Играл в очках и выигрывал титулы. Умер бывший игрок Фейеноорда

На 78-м году жизни скончался известный нидерландский футболист Йооп ван Деле, который десять лет провел в «Фейеноорде».

Начал футбольный путь в 1960 году с клубной академии ротердамского клуба.

За 10 сезонов в «Фейеноорде» ван Деле стал обладателем Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Трижды был чемпионом Нидерландов и однажды выиграл Кубок страны.

Интересный факт, что Йооп ван Деле имел плохое зрение и большинство матчей играл в очках.

После «Фейеноорда» играл за клубы «Фортуна Ситтард» и «Эксельсиор».

Также работал в «Фортуне» и «Эксельсиоре» тренером. В основном работал с молодежью. Только в 1988 году стал главным тренером «Эксельсиора».

До самой смерти работал в структуре «Фейеноорда» на различных скаутских должностях.