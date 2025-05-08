Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Играл в очках и выигрывал титулы. Умер бывший игрок Фейеноорда
Нидерланды
08 мая 2025, 19:24 |
1262
0

Играл в очках и выигрывал титулы. Умер бывший игрок Фейеноорда

Йоп ван Деле был очень хорошим игроком на клубном уровне, но в сборную так и не попал

08 мая 2025, 19:24 |
1262
0
Играл в очках и выигрывал титулы. Умер бывший игрок Фейеноорда
ФК Фейеноорд

На 78-м году жизни скончался известный нидерландский футболист Йооп ван Деле, который десять лет провел в «Фейеноорде».

Начал футбольный путь в 1960 году с клубной академии ротердамского клуба.

За 10 сезонов в «Фейеноорде» ван Деле стал обладателем Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Трижды был чемпионом Нидерландов и однажды выиграл Кубок страны.

Интересный факт, что Йооп ван Деле имел плохое зрение и большинство матчей играл в очках.

После «Фейеноорда» играл за клубы «Фортуна Ситтард» и «Эксельсиор».

Также работал в «Фортуне» и «Эксельсиоре» тренером. В основном работал с молодежью. Только в 1988 году стал главным тренером «Эксельсиора».

До самой смерти работал в структуре «Фейеноорда» на различных скаутских должностях.

По теме:
Победитель гонки Формулы-1 – Йохен Масс умер в возрасте 78 лет
Склоним головы. Чемпион Европы, участник Олимпиады погиб под Глуховом
Полиция Китая подозревает, что игрока, которым интересовалось Динамо, убили
Фейеноорд смерть чемпионат Нидерландов по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Бельгийцы в шоке». Реакция болельщиков на возможное сокращение УПЛ
Футбол | 08 мая 2025, 17:42 55
«Бельгийцы в шоке». Реакция болельщиков на возможное сокращение УПЛ
«Бельгийцы в шоке». Реакция болельщиков на возможное сокращение УПЛ

УПЛ предлагали сократить до 12 команд

Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Футбол | 07 мая 2025, 21:41 6
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин

Эмилиано Мартинес может перейти в «Фенербахче»

Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 07.05.2025, 22:20
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Футбол | 08.05.2025, 10:08
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футбол | 08.05.2025, 19:52
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 88
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
08.05.2025, 00:25
Футбол
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
07.05.2025, 07:05 1
Бокс
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05 1
Бокс
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 7
Футбол
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
07.05.2025, 14:42 8
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем