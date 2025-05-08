Играл в очках и выигрывал титулы. Умер бывший игрок Фейеноорда
Йоп ван Деле был очень хорошим игроком на клубном уровне, но в сборную так и не попал
На 78-м году жизни скончался известный нидерландский футболист Йооп ван Деле, который десять лет провел в «Фейеноорде».
Начал футбольный путь в 1960 году с клубной академии ротердамского клуба.
За 10 сезонов в «Фейеноорде» ван Деле стал обладателем Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.
Трижды был чемпионом Нидерландов и однажды выиграл Кубок страны.
Интересный факт, что Йооп ван Деле имел плохое зрение и большинство матчей играл в очках.
После «Фейеноорда» играл за клубы «Фортуна Ситтард» и «Эксельсиор».
Также работал в «Фортуне» и «Эксельсиоре» тренером. В основном работал с молодежью. Только в 1988 году стал главным тренером «Эксельсиора».
До самой смерти работал в структуре «Фейеноорда» на различных скаутских должностях.
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