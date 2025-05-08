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WTA
08 мая 2025, 17:22 | Обновлено 08 мая 2025, 17:30
756
5

Дарья Снигур – о Ролан Гарросе, Уимблдоне и Максе Барских

Молодая теннисистка ответила на вопросы Sport.ua

08 мая 2025, 17:22 | Обновлено 08 мая 2025, 17:30
756
5
Дарья Снигур – о Ролан Гарросе, Уимблдоне и Максе Барских
Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировала выход в финал на турнире в испанской Екле, поделилась ожиданиями от Ролан Гароса и Уимблдона, а также рассказала, как песни Макса Барских настраивают ее на матчи.

– Дарья, оцените свое выступление на хардовом турнире в испанской Екле? До главного поединка вы четыре матча выиграли со счетом 2:0, не отдав соперницам ни одного сета. И в финале выиграли первую партию, показав стабильность в девяти сетах подряд. Вы рады выходу в финал? И все-таки чего не хватило для победы над французской теннисисткой Армони Тан?
– Екла – маленький городок, который находится в нескольких часах езды от Мадрида. Так как у меня мало игровой практики мы решили сыграть этот турнир. В финале после первого сета уже поверила в свой успех на турнире, за что меня соперница и наказала.

– Также в марте на Indian Wells вы были близки к победе над японкой Ито, выиграв первый сет. Похожий матч, как и в финале в Екле?
– Эти матчи я не могу сравнивать, потому что разные статусы турниров и другая атмосфера.

– Уже приближается Ролан Гаррос. Вы будете играть в квалификации. Как готовитесь к турниру в Париже? В этом году вы уже удачно прошли квалификацию на Australian Open, обыграв на пути в основную сетку колумбийку Аранго, чешку Палицову и швейцарку Масарову. Может, будете брать пример с АО для Ролана Гарроса, чтобы и на нем также успешно сыграть?
– К турниру Ролан Гаррос буду готовиться в Варшаве. А как оно там выйдет на турнире, будем смотреть, учитывая мои отношения с грунтовым покрытием.

– Если говорить об Australian Open, как оцените матч с топовой американкой Даниэль Коллинз? Первый сет вы проиграли только на тай-брейке 6:7, а во второй партии 3:6. Все-таки и в том поединке можно было зацепиться за победу! Как думаете?
– Если я проиграла, значит я не заслуживала победы. Хотя действительно, было не без шансов.

– Что дают теннисисткам такие матчи, как тот с Коллинз?
– Для меня такие матчи - это как проверка уровня моего тенниса и концентрации. Всегда тяжело играть против топовых игроков, особенно в вечернюю сессию и на одной из главных арен.

– Вы сейчас 152-я в мировом рейтинге WTA. Ставится ли задача подняться в первую сотню?
– Для меня это не задача, а цель, которой я когда-то хочу достичь.

– В вашем активе есть победа над Симоной Халеп. Вам добавляет уверенности та победа над топовой румынкой на US Open-2022? А в 2023 году вы обыграли в Ноттингеме бразильянку Беатрис Хаддад Майю, которая сейчас находится в топ-20 рейтинге WTA. Аналогичный вопрос, как и о Халеп.
– Матчи с Халеп и Майей это уже история. Действительно, это были на сегодняшний день лучшие матчи.

– Победа на юниорском Уимблдоне-2019 как-то помогает вам в подготовке к матчам и турнирам? Может быть, это придает смелости и веры в то, что все возможно?
– Шесть лет... Много времени прошло с момента той победы, многое изменилось в нашей жизни. Но эта победа всегда дает мне веру в то, что все возможно.

– Какой турнир вы мечтаете выиграть в первую очередь?
– Тот, который я выиграю.

– Если посмотреть на турниры Большого шлема, что самое важное вы можете в них выделить?
– Атмосфера, организация, престиж.

– Какие еще виды спорта вам нравятся?
– Футбол и только футбол.

– Какую музыку вы любите слушать перед матчами?
– Мой любимый певец — Макс Барских, и я люблю слушать его песни перед матчами. Мне также нравится слушать клубную музыку, она действительно заряжает меня энергией, и не только перед матчами.

– С кем из ведущих теннисистов вы бы с удовольствием сыграли в парном или смешанном разряде?
– Если я решу играть в парном или смешанном разряде, я подумаю над этими вопросами.

– Какие основные черты характера помогают вам добиваться успеха на кортах?
– Трудолюбие и вера.

– Как известно, мечты сбываются! Как вы себе представляете повторение успеха Уимблдона на взрослом уровне?
– Интересный вопрос. Я обязательно подумаю об этом.

– Если это произойдет, и вы выиграете Уимблдон, как думаете, кто придет на мужской бал, чтобы потанцевать с вами?
– Это будет зависеть от того, кто победит у мужчин (смеется).

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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Комментарии 5
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василь бруховський
Безглузді питання, такі ж відповіді. Який Вімблдон ??? людина собі грає на своєму рівні, прогрес не передбачається, на життя видно хватає, і то добре.
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+3
Павло
Тенісистка, за грою якої взагалі не цікаво спостерігати. Амбіцій спортивних -нуль, емоцій під час гри - нуль, характеру, вміння переломити хід гри - нуль. А її про виграш Вімблдона питають 
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+1
Mystic_Healer
Якщо я програла, значить я не заслуговувала на перемогу. - здається тут психолог потрібен
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0
Олександр Науменко
Готується до РГ на харді, заробітчанка.
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-2
Mishka_Tayson
Гонору у дівчинки - на першу десятку. А може просто журналіст чимось роздратував?)
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