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  4. Олейникова сыграет в четвертьфинале грунтового турнира ITF W35 в Италии
ITF
08 мая 2025, 17:23 | Обновлено 08 мая 2025, 17:24
175
1

Олейникова сыграет в четвертьфинале грунтового турнира ITF W35 в Италии

Александра Олейникова переиграла в трех сетах Алессандру Маццолу

08 мая 2025, 17:23 | Обновлено 08 мая 2025, 17:24
175
1
Олейникова сыграет в четвертьфинале грунтового турнира ITF W35 в Италии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 274) вышла в четвертьфинал грунтового турнира ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая второй номер посева, переиграла в трех сетах Алессандру Маццолу (WTA 587) из Италии. Александра в непростом поединке разобралась с итальянкой, сделав три брейка в решающем сете против двух у соперницы.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 33 минуты. Это был их первый поединок.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [2] – Алессандра Маццола (Италия) – 6:2, 4:6, 6:4

В четвертьфинале Олейникова сыграет с Анук Франкен Петерс (WTA 533) из Нидерландов.

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ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Александра Олейникова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Олександр Науменко
Сашко вже сьома ракетка України.
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