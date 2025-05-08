19-летняя украинка пробилась в четвертьфинал на турнире в Швеции
Дарья Есипчук переиграла в трех сетах Жаклин Нюландер Алтелиус
Украинская теннисистка Дарья Есипчук (WTA 742) вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире серии ITF W15 в Кальмар (Швеция).
19-летняя украинка, получившая шестой номер посева, в 1/16 финала нанесла поражение Пауле Ормаэчеа (WTA 1005) из Аргентины. На стадии 1/8 финала Дарья переиграла в трех сетах Жаклин Нюландер Алтелиус (WTA 1277) из Швеции.
ITF W15 Кальмар. Грунт
1/16 финала
Дарья Есипчук (Украина) [6] – Паула Ормаэчеа (Аргентина) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4
1/8 финала
Дарья Есипчук (Украина) [6] – Жаклин Нюландер Алтелиус (Швеция) [WC] – 4:6, 6:3, 6:3
В четвертьфинале Дарья Есипчук встретится со второй сеяной Тессой Йоганной Брокманн (Германия, WTA 655).
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