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ITF
08 мая 2025, 16:54 | Обновлено 08 мая 2025, 16:57
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0

19-летняя украинка пробилась в четвертьфинал на турнире в Швеции

Дарья Есипчук переиграла в трех сетах Жаклин Нюландер Алтелиус

08 мая 2025, 16:54 | Обновлено 08 мая 2025, 16:57
190
0
19-летняя украинка пробилась в четвертьфинал на турнире в Швеции
Instagram. Дарья Есипчук

Украинская теннисистка Дарья Есипчук (WTA 742) вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире серии ITF W15 в Кальмар (Швеция).

19-летняя украинка, получившая шестой номер посева, в 1/16 финала нанесла поражение Пауле Ормаэчеа (WTA 1005) из Аргентины. На стадии 1/8 финала Дарья переиграла в трех сетах Жаклин Нюландер Алтелиус (WTA 1277) из Швеции.

ITF W15 Кальмар. Грунт

1/16 финала

Дарья Есипчук (Украина) [6] – Паула Ормаэчеа (Аргентина) – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4

1/8 финала

Дарья Есипчук (Украина) [6] – Жаклин Нюландер Алтелиус (Швеция) [WC] – 4:6, 6:3, 6:3

В четвертьфинале Дарья Есипчук встретится со второй сеяной Тессой Йоганной Брокманн (Германия, WTA 655).

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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