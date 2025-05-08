Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер МЮ: «Можем стать худшей командой в истории с еврокубковым трофеем»
Англия
08 мая 2025, 17:12 |
98
0

Тренер МЮ: «Можем стать худшей командой в истории с еврокубковым трофеем»

Тренер очень критичен к результатам Манчестер Юнайтед

08 мая 2025, 17:12 |
98
0
Тренер МЮ: «Можем стать худшей командой в истории с еврокубковым трофеем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим считает, что его команда в случае победы в Лиге Европы станет худшим клубом в истории АПЛ, которому удалось выиграть еврокубок.

«Я так вижу, что МЮ – худшая команда АПЛ с момента моего прихода. В конце сезона мы можем быть худшей командой АПЛ в истории, которой удалось выиграть еврокубок. Этот сезон так или иначе будет разочарованием, уже ничего не исправить».

«У меня есть ощущение, что мы проводим худший сезон за 50 лет. Конечно, победа в Лиге Европы выведет нас в Лигу чемпионов, и это будет уже совсем другой настрой на сезон», –сказал Аморим.

МЮ сегодня проведет ответный матч полуфинала Лиги Европы против Атлетика после победы 3:0 на выезде.

По теме:
Проклятие канониров. Арсенал в четвертый раз проиграл в полуфинале турниров
МИКОЛЕНКО: «Я больше начал играть на атаку. Не хочется быть на 17-м месте»
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Лига Европы Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Футбол | 08 мая 2025, 05:42 1
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю

Финалисты Лиги чемпионов никогда не играли между собой официальную игру

Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Футбол | 07 мая 2025, 21:41 6
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин

Эмилиано Мартинес может перейти в «Фенербахче»

Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье
Футбол | 08.05.2025, 13:18
Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье
Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Футбол | 08.05.2025, 15:03
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо
Футбол | 07.05.2025, 19:17
Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо
Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 16
Футбол
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 7
Футбол
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
07.05.2025, 14:42 8
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
07.05.2025, 16:13 1
Хоккей
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 110
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем