Тренер МЮ: «Можем стать худшей командой в истории с еврокубковым трофеем»

Тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим считает, что его команда в случае победы в Лиге Европы станет худшим клубом в истории АПЛ, которому удалось выиграть еврокубок.

«Я так вижу, что МЮ – худшая команда АПЛ с момента моего прихода. В конце сезона мы можем быть худшей командой АПЛ в истории, которой удалось выиграть еврокубок. Этот сезон так или иначе будет разочарованием, уже ничего не исправить».

«У меня есть ощущение, что мы проводим худший сезон за 50 лет. Конечно, победа в Лиге Европы выведет нас в Лигу чемпионов, и это будет уже совсем другой настрой на сезон», –сказал Аморим.

МЮ сегодня проведет ответный матч полуфинала Лиги Европы против Атлетика после победы 3:0 на выезде.